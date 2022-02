'Functioneren directeur Van der Sar moet geëvalueerd worden'

"Op dat moment had dat contract niet bekrachtigd moeten worden", stelt Olfers, in 2011 en 2012 lid van de Raad van Commissarissen van Ajax. "Ajax is een beursgenoteerd bedrijf. Je wekt de suggestie dat je de beste directeur hebt, terwijl je op dat moment al signalen hebt. Dat is koersgevoelige informatie."

De contractverlenging van Overmars tot medio 2026 werd op 28 januari tijdens een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bekrachtigd.

"Vlak daarvoor kregen we signalen", zei Van der Sar zondagmiddag. "Of we de vergadering hadden moeten uitstellen? Nee, dat hebben we niet gedaan. Toen duidelijk was dat het grootschalig was, hebben we volgende stappen genomen."

Moet Van der Sar stoppen?

Arno Vermeulen had zich geërgerd aan het media-optreden van Van der Sar en dan met name aan het gebrek aan zorgvuldigheid. Zo wist de algemeen directeur niet precies te zeggen wanneer hij die signalen over Overmars voor het eerst kreeg.