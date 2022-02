'Lil' Kleine in Amsterdam gearresteerd na mishandeling vriendin'

Rapper Lil' Kleine is aangehouden vanwege een mishandeling, melden onder meer NH Nieuws en Shownieuws. Eerder vanavond doken op sociale media beelden op waarop te zien zou zijn dat hij zijn vriendin Jaimie Vaes uit een auto trekt en mishandelt.

De politie zegt alleen dat er een 27-jarige Amsterdammer is aangehouden vanwege mishandeling. De verdachte reed weg, maar werd later alsnog opgepakt.

Het management van Jorik Scholten, zoals Lil' Kleine eigenlijk heet, laat aan Shownieuws weten de beelden te hebben gezien, die onder meer werden verspreid via het roddelkanaal van Yvonne Coldeweijer. Het management zal later met een verklaring komen.

Eerdere incidenten

De rapper kwam de afgelopen jaren regelmatig in aanraking met politie en justitie. Afgelopen vrijdag kreeg hij nog een taakstraf van 120 uur opgelegd vanwege de mishandeling van een bezoeker van een Amsterdamse club in 2019.

Vorig jaar bracht hij een nacht in in de cel op het Spaanse eiland Ibiza door nadat zijn vriendin aangifte tegen hem had gedaan voor mishandeling. Later ontkende het stel in een gezamenlijke videoverklaring dat er sprake was geweest van fysiek geweld. Spanje liet hem daarna vrijuit gaan.

Lil' Kleine brak in 2015 door met de nummer 1-hit Drank & Drugs, samen met Ronnie Flex. Ook speelde hij in een aantal films en was hij jurylid in The Voice of Holland. Op dit moment staat zijn album Ibiza Stories, waarin hij rapt over de vermeende mishandeling op Ibiza, op de eerste plaats in de Album top 100.