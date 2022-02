Ten Hag wil goede voorbeeld geven bij Ajax: 'Ik straal energie uit'

Middenvelder Davy Klaassen sloot zich daarbij aan. "We moeten het op het veld laten zien en dat hebben we deze week goed gedaan."

"Het was niet makkelijk om de focus te vinden deze week", sprak Ajax-trainer Erik ten Hag na het duel met Twente. "Maar dat is wel mijn job. We moeten die energie vinden. We zijn blij met dit resultaat. Dat biedt ook troost en geeft energie voor het vervolg."

Na de bekendmaking van het vertrek van Marc Overmars, zondagavond laat een week geleden, belandde Ajax in een diepe crisis. Buiten het veld. Op het veld brachten twee wervelende optredens tegen Vitesse (5-0) en FC Twente (5-0) wat licht in de duisternis.

"Het raakt me echt diep", zei Ten Hag eerder deze week rond het bekerduel met Vitesse. "Mijn gedachten zijn in de eerste plaats bij de vrouwen die dit hebben ondergaan. Natuurlijk heb ik mezelf de vraag gesteld of ik niet iets had kunnen opmerken. Ik heb die film wel afgedraaid."

Overmars aan de lijn

Vorige week zaterdag, een dag voor het persbericht van Ajax, kreeg Ten Hag een aangeslagen Overmars aan de lijn. "Ik was verbijsterd, hij heeft me echt overvallen", zei Ten Hag, die Overmars nog steeds een vriend noemde. "En die vriendschap is er nog steeds. Natuurlijk steun ik hem nog steeds. Dat lijkt me vanzelfsprekend."

Klaassen was geschokt toen hij het nieuws over Overmars hoorde. "Overmars is geen slachtoffer, maar het doet iedereen die een band met hem heeft wat. Dat laat ons niet koud. Ik heb hem een bericht gestuurd."