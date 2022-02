Hockeyers nog foutloos in Pro League na tweede winst op Frankrijk

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League ook hun zesde duel gewonnen. In het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom was Oranje net als woensdag te sterk voor Frankrijk: 5-1.

De mondiale nummer drie kreeg Frankrijk vier dagen terug pas na shoot-outs op de knieën, maar maakte het nu minder spannend. Uit de eerste strafcorner van Oranje opende Jasper Brinkman de score. Zijn broer Thierry bepaalde de ruststand op 2-0.

6 wedstrijden, 16 punten

De sterk spelende aanvoerder maakte ook de 3-0 en redde knap op een strafcorner van Charlet, waarna Bellenger de rebound benutte. De Franse krachten namen daarna snel af. Jorrit Croon gaf zijn honderdste interland nog wat extra glans met een knappe goal na een scoop van Janssen, die ook nog scoorde.

Nederland gaat aan de leiding in de competitie met 16 punten uit 6 wedstrijden. Zaterdag hadden de Nederlandse mannen ook geen moeite met Zuid-Afrika, dat met 2-6 van het veld werd gestuurd.