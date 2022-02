23 mensen aangehouden na afloop van woonprotest in Leiden

In totaal werden 23 mensen aangehouden na het woonprotest:

Een deel van de actievoerders trok een supermarkt van Jumbo tegenover het Centraal Station in. De Mobiele Eenheid omsingelde de winkel en arresteerde de verschanste deelnemers vanwege openlijke geweldpleging of het niet kunnen tonen van een ID-kaart.

In het centrum van Leiden zijn 23 mensen aangehouden na een woonprotest. Volgens de politie begonnen zij een nieuw onaangekondigd protest. Toen agenten die demonstratie probeerden te ontbinden, ontstond "een grimmige sfeer". Ook zou er met stenen zijn gegooid.

Tientallen arrestaties na afloop woonprotest in Leiden - NOS

Alle aangehouden demonstranten zitten nog vast.

Op de Lammermarkt in Leiden werd vanmiddag gedemonstreerd tegen de woningnood. "Wij eisen een radicaal ander en inclusief woonbeleid waarin woonrecht centraal staat. Wij eisen de huissleutels terug naar de Sleutelstad", schreven de organisatoren vooraf op Facebook. Ook verschillende politieke partijen waren aanwezig bij het protest.

Vorig jaar liep een woonprotest in Rotterdam uit op rellen tussen demonstranten en de politie. Na afloop klonk er verontwaardiging in de lokale politiek en bij Amnesty International over het optreden van de politie. Daarop gaf de politie dronebeelden vrij om te laten zien waar het geweld volgens de politie begon.