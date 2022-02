Vandaag in Peking: genoeg Nederlanders zonder schaatsen en shorttrack

De 17-jarige Peperkamp kwam eerder deze Spelen al in actie op het onderdeel slopestyle en haalde daarop net niet de finale. Op de Olympische Jeugdwinterspelen in 2020 won ze zilver op slopestyle en brons op big air.

Op de tiende dag van de Winterspelen staat voor de verandering een keer geen schaatsen of shorttrack op het programma. Toch hoeven de Oranje-liefhebbers deze dag niet over te slaan.

Peperkamps collega Niek van der Velden bindt bij de mannen vanaf 6.30 uur ook het snowboard onder voor het onderdeel big air. De inmiddels 21-jarige Van der Velden zou vier jaar geleden zijn olympische debuut maken in Pyeongchang, maar kwam in de kwalificatieruns al ten val en liep een armbreuk op.

Op het onderdeel slopestyle maakte Van der Velden een week geleden alsnog zijn debuut op de Spelen. Die wedstrijd verliep ook niet naar wens. Hij ging in de eerste run onderuit en haalde de finale niet.

Kroon op werk voor De Bruin

Om 13.05 uur mag bobsleeër Ivo de Bruin de olympische baan op, voor de eerste twee runs met de tweemansbob. In 2014 en 2018 miste hij de Spelen, terwijl hij wel voldeed aan de internationale eisen. Hij mocht niet gaan, omdat de eisen van NOC*NSF leidend waren.

Dit jaar voldeed hij weer niet aan de Nederlandse eisen, maar mocht hij toch een ticket naar Peking boeken. Toen hij dat in januari hoorde, barstte hij in tranen uit. De Bruin noemt kwalificatie voor de Spelen de kroon op zijn werk.

De Nederlandse viermansbob zal maandag in ieder geval geen medaille pakken. De beslissende heats worden pas op dinsdag afgewerkt. Later deze Spelen is De Bruin als piloot ook nog actief in de viermansbob.