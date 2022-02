Scholz naar Kiev en Moskou om Russen tot de-escaleren te bewegen

De Duitse regering beoordeelt de situatie aan de Russisch-Oekraïense grens als "extreem gevaarlijk" en "zeer zorgwekkend". Het Duitse persbureau DPA hoorde dat in Duitse regeringskringen.

Bondskanselier Scholz reist morgen naar Kiev om met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Dinsdag spreekt Scholz in Moskou met de Russische president Poetin. Hij hoopt met de Russen in gesprek te blijven over het de-escaleren van de situatie.

"Ik verwacht geen concrete resultaten, maar direct contact is belangrijk", zei een bron bij de Duitse regering tegen persbureau Reuters. Hij zei ook dat Scholz Poetin zal duidelijk maken dat de Russische militaire opbouw aan de grens met Oekraïne alleen als een bedreiging kan worden opgevat. Rusland zegt dat die militairen daar zijn voor oefeningen.

Scholz zelf herhaalde vandaag dat Rusland op harde sancties kan rekenen als het Oekraïne binnenvalt. "We kunnen ze onmiddellijk in werking zetten, samen met onze bondgenoten in Europa en bij de NAVO."

Komende week

De Amerikaanse president Biden heeft vandaag opnieuw met Zelensky gesproken. We spraken over veiligheid, de economie, de risico's, sancties en Russische agressie, zegt Zelensky. Details gaf hij niet. Biden zei vrijdag dat de Russen mogelijk voor het einde van de komende week tot een aanval op Oekraïne overgaan. Zijn veiligheidsadviseur Jake Sullivan herhaalde dat vandaag.

De VS trekt zijn diplomaten en militaire adviseurs uit Oekraïne terug. Ook de Amerikaanse medewerkers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) verlaten het land. Ze hielden voor de OVSE toezicht aan de bestandslijn in Oost-Oekraïne waar het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten tegenover elkaar staan.

Rusland doet de uitspraken dat een Russische inval op handen is af als "provocatieve speculaties" en "hysterie".

Oekraïne adviseert luchtvaartmaatschappijen de komende week niet boven bepaalde delen van de Zwarte Zee te vliegen. De Russische marine houdt daar oefeningen. Het luchtruim boven Oekraïne zou wel veilig zijn.

Geen doorbraak

Gisteren sprak Poetin met Biden en eerder deze week ook met de Franse president Macron. Een doorbraak bleef uit. Rusland houdt vast aan zijn eis dat Oekraïne nooit lid mag worden van de NAVO. Rusland wil ook dat het westen meer druk op Oekraïne uitoefent, dat volgens Poetin de afspraken van het akkoord van Minsk onvoldoende nakomt.

In dat akkoord werd in 2015 een bestand geregeld tussen de Oekraïense regering in Kiev en de pro-Russische separatisten in het oosten van het land. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van het niet nakomen van afspraken in dat akkoord.