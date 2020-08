FC Twente blijft ongeslagen in de voorbereiding

FC Twente beleeft vooralsnog qua resultaten een voorspoedige voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het elftal van nieuwbakken trainer Ron Jans versloeg op het trainingscomplex in Hengelo het team van spelersvakbond VVCS met 2-1.

Jans, die opnieuw veel jonge spelers inzette, zag Calvin Scholten en Ramiz Zerrouki (uit een strafschop) scoren voor zijn elftal, Fabian Kizito deed dat voor de werkloze professionals.

Wout Brama, Queensy Menig en Václav Cerny vielen in de loop van de tweede helft in bij FC Twente, dat daarmee wat meer routine in het elftal kreeg.

FC Twente won in de oefencampagne eerder van Excelsior '31, Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles. Tegen Feyenoord was er een gelijkspel.