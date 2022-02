De Hedwigepolder verdwijnt en daarom simuleren ze er een superstorm

Kunnen onze dijken over 100 jaar een superstorm aan? - NOS

"Normaliter mag je aan een dijk niet zoveel schade aanbrengen, maar hier kan dat wel omdat er in het achterland al een nieuwe dijk ligt", zegt projectleider Ludolph Wentholt. "Met deze test simuleer je wat er gebeurt als er een superstorm over de dijk raast."

Als de experimenten klaar zijn, wordt de hele Scheldedijk afgegraven en verandert de Hedwigepolder in een waterrijk natuurgebied. Dit zou al in 2009 gebeuren, maar door verzet vanuit de Zeeuwse bevolking en in de politiek lopen de plannen grote vertraging op.