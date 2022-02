Ajax sluit roerige week af met klinkende zege op Twente

Ajax heeft na een roerige week rond het vertrek van Marc Overmars geen schade opgelopen in de eredivisie. De ploeg van coach Erik ten Hag won met 5-0 van FC Twente. Het was alweer de achtste 5-0 van dit seizoen in de eredivisie. Woensdag won Ajax ook al met 5-0 van Vitesse in de KNVB-beker. De blik was voor het duel tussen Ajax en FC Twente gericht op Edwin van der Sar. Voor het eerst reageerde de algemeen directeur van Ajax hij uitgebreid tegenover de media op het vertrek van Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag. Daarna ging de blik naar het veld, waar Ajax de taak had af te rekenen met Twente. Gezien de recente vorm was dat vooraf geen eenvoudige opgave. FC Twente is 10 duels ongeslagen en haalde in die periode meer punten dan Ajax, 26 om 25. Zonder de om tactische redenen gepasseerde middenvelder Michel Vlap toonde Twente ook in de Johan Cruijff Arena goede vorm. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de Tukkers. Ricky van Wolfswinkel kopt een voorzet van Gijs Smal tegen de onderkant van de lat. 'Mister 1-0' slaat weer toe De eerste goal was ondanks het goede spel van de bezoekers voor Twente. Antony nam de hoekschop van rechts, Sébastien Haller kopte door, Twente-doelman Lars Unnerstall tastte mis en Davy Klaassen kopte binnen.

Geen toeval dat Klaassen op dit belangrijke moment weer op de goede plek stond. 'Mister 1-0' maakte zijn 61ste eredivisiedoelpunt, waarvan 22 openingsgoals. Klaassen stond op zijn favoriete positie centraal op het middenveld, met Steven Berghuis net als in de afgelopen twee duels links naast hem op de plek van Ryan Gravenberch. Laatstgenoemde keerde terug van een coronabesmetting, maar begon op de bank. Wisselend optreden Unnerstall Na het doelpunt was het gedaan met Twente en was het aan Unnerstall te danken dat de voorsprong van Ajax niet snel groter werd. De doelman redde onder meer op inzetten van Dusan Tadic en Klaassen. Toch was het niet de wedstrijd van Unnerstall. Ook bij de tweede Ajax-goal ging hij in de fout. De Duitser liet een schot van Jurriën Timber los en Haller was alert om de rebound te benutten.