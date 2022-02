NEC verstoort jubileumwedstrijd ploeterend Heerenveen (0-1)

Heerenveen beleefde een frustrerende middag in het eigen Abe Lenstra-stadion. Waar de Friezen wel aanvielen, op doel schoten en kansen creëerden, scoorde de thuisploeg niet. NEC deed dat wel: 0-1.

In de eerste helft deed Heerenveen wat het kon en had het meeste balbezit, maar het was slordig en hield het baltempo te laag. De Friezen zochten naar een openingsgoal, die maar niet kwam. NEC bleef geduldig verdedigen, wachtend op een kans. Die kwam na ruim een half uur.

Elayis Tavsan begon op eigen helft een dribbel, stak ongehinderd het halve veld over en haalde op randje zestien uit. Via de binnenkant van de paal verdween de bal achter Heerenveen-doelman Xavier Mous. Geen slagvaardig ingrijpen van de Friese defensie. Het was het eerste schot op doel van de Nijmegenaren, waar Lasse Schöne in de basis begon.

VAR grijpt in

Kort voor tijd stuiterde een vrije trap van Schöne, die op een hoofd van een medespeler moest eindigen, zo de verre hoek in. Wedstrijd beslist, leek het, maar de VAR greep in. Buitenspel, klonk het oordeel vanachter de schermpjes in Zeist.

Zo verstoorde NEC de jubileumwedstrijd van Heerenveen. De Friezen speelden hun 1.000ste eredivisiewedstrijd. Feestelijk werd het niet, eerder een middag met irritatie. Dat enkele spelers van de bezoekers vaak theatraal naar de grond gingen en bleven liggen, verergerde het.

Heerenveen, met nieuwe krachten Thom Haye en Sydney van Hooijdonk in de basis, zag aanvoerder Siem de Jong overigens al binnen een half uur uitvallen. De spits sjokte met hangende schouders het veld af. Tekenend voor de middag van Heerenveen.