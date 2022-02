Malen met Borussia Dortmund te sterk voor Union Berlin

Borussia Dortmund heeft het verschil met Bundesliga-koploper Bayern München verkleind tot zes punten. Bayern verloor zaterdag afgetekend van Bochum, terwijl Dortmund geen fout maakte bij Union Berlin: 0-3.

Union begon voortvarend aan het duel, maar werd al snel tot de orde geroepen door Dortmund, met Donyell Malen in de basis.

In een kort tijdsbestek scoorde Marco Reus twee keer. Eerst schoot hij van dichtbij tussen de benen van Andreas Luthe door en daarna omspeelde hij de doelman van Union handig na een pass van Malen.

In de tweede helft kwam Dortmund niet meer in de problemen. Raphaël Guerreiro tekende in de zeventigste minuut voor de 0-3. Dortmund incasseerde voor het eerst dit seizoen geen tegengoal in een uitduel.