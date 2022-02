Auger-Aliassime breekt met finaletrauma, wint ABN Amro-toernooi

Een belangrijke dag in de nog jonge carrière van Félix Auger-Aliassime. Door Stefanos Tsitsipas te verslaan in de finale van het ABN Amro-toernooi (6-4, 6-2) doorbreekt de jonge Canadees de vloek die rustte op zijn optredens in ATP-finales. Acht keer stond Auger-Aliassime in een eindstrijd van een ATP-toernooi. Acht keer verloor hij. Sterker nog, in die optredens won hij zelfs geen enkele set. In Ahoy laat hij dat minitrauma op indrukwekkend wijze achter zich. Snelle break Vanaf de eerste opslag oogde Auger-Aliassime geconcentreerd. hij brak de Griek al in de eerste game van de partij. De Griekse nummer vier van de wereld kon weinig beginnen tegen Auger-Aliassime's sterke spel. Auger-Aliassime won in de eerste set alle punten waarop zijn eerste service in was. De eerste set ging met 6-4 naar de Canadees. Waar Auger-Aliassime in het verleden op de drempel van een overwinning werd bevangen door de zenuwen, was het afwachten hoe hij set twee zou ingaan. Nog sterker dan de eerste set, zo bleek.

Het is de eerste ATP-titel van Auger-Aliassime - ANP

In de vijfde game van de beslissende set kwam Auger-Aliassime twee breaks voor. Vervolgens speelde Auger-Aliassime de partij bekwaam uit. Het is de eerste ATP-winst voor Auger-Aliassime, die twee jaar terug nog de finale in Rotterdam verloor van Gaël Monfils. "Het was niet de meest effen weg naar dit moment, maar dit is geweldig", zei de Canadees na afloop. "Het was een speciale week, die ik voor de rest van mijn leven niet zal vergeten."

Toni Nadal Opvallende naam in het begeleidingsteam van Auger-Aliassime is Toni Nadal, de oom van Rafael Nadal. De zestigjarige Spanjaard coachte 28 jaar zijn neefje, maar kneedt sinds een jaar het Canadese toptalent.