Liverpool zegeviert bij Burnley, Weghorst valt geblesseerd uit

Liverpool heeft een dag na de zege van Premier League-koploper Manchester City het verschil weer tot negen punten teruggebracht. De Reds, die nog één duel tegoed hebben, zegevierden moeizaam bij rode lantaarndrager Burnley: 0-1.

Burnley was een aantal keer dicht bij de openingstreffer geweest, onder meer via Wout Weghorst, toen het vlak voor de rust de 0-1 om de oren kreeg. Fabinho frommelde de bal in het doel na Trent Alexander-Arnolds corner.

Ook na de rust deed Burnley, waar ook Erik Pieters een basisplaats had, niet onder voor het Liverpool van de sterk spelende Virgil van Dijk, maar het bleef bij die ene treffer.

Een kwartier voor tijd viel Weghorst uit. De aanvaller, vorige maand overgekomen van Wolfsburg, greep na een kopduel naar zijn linkerknie.