Feyenoord weerstaat aanvalsgolven RKC en blijft na winst in spoor PSV

Feyenoord blijft op de ranglijst in het spoor van PSV. De Rotterdammers moesten op bezoek bij RKC Waalwijk wel diep gaan om de drie punten mee naar huis te nemen: 0-2.

RKC opende sterk met een kans voor Saïd Bakari, maar doelman Justin Bijlow bracht redding. De Waalwijkers boden ook daarna prima partij, terwijl Feyenoord moeite had om kansen te creëren.

Toch was het de ploeg van coach Arne Slot die de leiding nam via Orkun Kökcü. De middenvelder was sneller bij de bal dan de ver uit zijn doel gekomen RKC-keeper Etienne Vaessen en maakte daarna simpel de 0-1.