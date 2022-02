Kok baalt van zesde plaats na 'gigantische misser', Leerdam wel blij met snelheid

De Nederlandse sprintsters speelden vanmiddag in Peking een bijrol in het schaatssprookje van de Amerikaanse Erin Jackson. Vooral Femke Kok, vooraf de grootste Nederlandse kanshebster voor een medaille, baalde flink van haar olympische debuut. Europees kampioene Kok, die vorig seizoen vier wereldbekers op haar naam schreef, moest genoegen nemen met de zesde plaats. Na een razendsnelle opening reed ze geen vlekkeloze race, waarna ze 0,35 tekort kwam voor het goud. Jackson, die pas vijf jaar actief is als schaatsster, veroverde de titel met 37,04. "Het is gewoon zwaar klote. Ik was er echt klaar voor en dan heb je een rit met alleen maar missers", reageerde Kok teleurgesteld. 'Gigantische misser' "De opening was supergoed, maar in de eerste bocht vloog ik er al half uit. Op het rechte stuk had ik een gigantische misser. Toen zag ik de tijden die daarna werden gereden en dacht ik: met die opening had ik dat ook gekund. Ik reed vorig jaar al 37,0 in Thialf. Ik baal gewoon écht heel erg." Bekijk de reactie van Femke Kok:

Jutta Leerdam was de beste Nederlandse op de vijfde plaats. De Nederlands kampioene snelde met een sterke ronde naar 37,34 en bleef slechts 0,13 seconde verwijderd van een medaille. Na afloop had Leerdam gemengde gevoelens over haar olympische debuut. "Het niveau is superhoog. Ik ben blij dat ik er gewoon dichtbij zit al. Natuurlijk wel jammer dat ik er zo dichtbij zit en dat ik geen medaille heb", reageerde Leerdam. 'Belooft veel moois' De 23-jarige schaatsster krijgt in Peking nog een kans. Donderdag (09.30 uur) hoort ze op de 1.000 meter bij de favorieten voor het goud. In 2020 veroverde Leerdam de wereldtitel op die afstand en afgelopen januari prolongeerde ze haar Europese titel.

Leerdam kijkt dankzij haar sterke slot op de 500 meter met vertrouwen uit naar haar tweede optreden. "De snelheid waarmee ik over de finish kwam was denk ik bijna het hardst van iedereen. Ik heb wel snelheid, dus dat belooft wel veel moois voor de duizend." Perspectief Michelle de Jong eindigde als dertiende. De 22-jarige sprintster had vooraf geen hoge verwachtingen en zag haar optreden vooral als een kans om ervaring op te doen. "Ik plaats het allemaal een beetje in perspectief. De aanloop was niet optimaal. Een paar dagen geleden ben ik onderuit gereden en had ik een beetje last van mijn rug." "Ik wil geen excuses zoeken, maar daardoor ben ik gewoon niet top. Daar baal ik wel van, want ik ben beter dan dit", zei De Jong.