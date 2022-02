Leiding Ajax hoorde vóór herbenoeming al geluiden over gedrag Overmars

De directie en de raad van commissarissen (RvC) van Ajax hoorden vóór de herbenoeming van Marc Overmars (op 28 januari) al geluiden over grensoverschrijdend gedrag van de technisch directeur. Toch zag de Amsterdamse club toen geen reden om de verlenging uit te stellen. "Op geluiden kun je niet handelen. Je moet zoiets secuur onderzoeken om goed inzicht te krijgen. We waren met een onafhankelijk extern bureau bezig met een grondig onderzoek naar deze geluiden", aldus Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax. Overmars werd op 28 januari tijdens een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemd tot medio 2026. "Vlak daarvoor kregen we signalen", zei Van der Sar. "Of we de vergadering hadden moeten uitstellen? Nee, dat hebben we niet gedaan. Toen duidelijk was dat het grootschalig was, hebben we volgende stappen genomen."

Vorige week zondag meldde Ajax het vertrek van Overmars vanwege het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's. 'Schaam me kapot' Het besluit volgde, meldde de Amsterdamse club, op basis van gesprekken in de voorgaande dagen met de RvC en algemeen directeur Edwin van der Sar, met wie Overmars nauw samenwerkte bij de landskampioen. In het persbericht van Ajax werd Overmars destijds zelf aan het woord gelaten. "Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk." Van der Sar denkt aan eigen positie: 'Probeer ook mezelf te analyseren' Ook Van der Sar kwam aan het woord in het persbericht. Daarna was het lang stil vanuit de Ajax-leiding. Tot zondagmiddag. Ook voor de camera van de NOS deed hij zijn verhaal.

"Ik heb in het persbericht gereageerd en de afgelopen week gebruikt om de collega's die het betrof en andere collega's die boos, verbijsterd en verward waren te begeleiden", zei Van der Sar. "En vragen te beantwoorden. Daar sta ik voor. Dat er een journalist nodig is geweest om dit te constateren, doet wel pijn." Van der Sar heeft ook in de spiegel gekeken en zelfs overwogen zijn functie neer te leggen. "Ik wil het niet om mezelf betrekken, maar dit is de zwaarste periode die ik heb meegemaakt, Uiteindelijk probeer ik ook mezelf te analyseren. Logisch. Als ik significant gaten heb laten vallen, gaan we kijken." Onafhankelijk onderzoek naar clubcultuur Daarnaast kondigde de algemeen directeur aan dat de cultuur binnen de club, waarbinnen dit grensoverschrijdende gedrag mogelijk bleek, verder onderzocht wordt door een extern onafhankelijk bureau. "Dat is belangrijk voor mij, voor ons als directie en RVC, de club en voor de aandeelhouders om in beeld te krijgen wat dit betekent voor de club", zei Van der Sar. "We mogen niet wegkijken voor zaken die niet goed gaan. Dat hebben we de afgelopen weken ook bewezen."