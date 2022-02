Jackson sluit Amerikaans sprookje af met olympisch goud op 500 meter

Erin Jackson heeft in Peking de olympische 500 meter gewonnen. De 29-jarige Amerikaanse sprintster was met 37,04 razendsnel en veroverde haar eerste gouden olympische medaille. Voor het eerst sinds de titel van Shani Davis op de 1.000 meter in 2010 was er weer olympisch schaatsgoud voor de Verenigde Staten.

De Nederlandse sprintsters, Jutta Leerdam, Michelle de Jong en Femke Kok, kwamen tekort bij hun olympische debuut. Leerdam was de beste Nederlandse schaatsster op de vijfde plaats. Het was de eerste afstand in Peking bij de vrouwen die niet werd gewonnen door een Nederlandse schaatsster.

De 500 meter werd in het begin van het seizoen gedomineerd door één vrouw: de pas dit jaar doorgebroken Erin Jackson uit de Verenigde Staten won vier van de acht wereldbekerraces. Jackson is pas vijf jaar actief als schaatsster, maar maakte sindsdien een stormachtige ontwikkeling door. Op de Spelen in Pyeongchang werd ze nog 24ste van de 31 deelnemers.

Bekijk hieronder de ontknoping van de olympische 500 meter voor vrouwen.