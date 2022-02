Kramer, Roest en Bosker als langzaamsten naar halve finales: 'Schrik wel van het gat'

Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker hebben zich met de vierde tijd geplaatst voor de halve finales van de ploegenachtervolging in Peking. Het Nederlandse trio was met 3.38,90 bijna anderhalve seconde langzamer dan titelverdediger Noorwegen (3.37,47), dat de snelste tijd reed. Ook wereldrecordhouder Verenigde Staten (3.37,50) en Rusland (3.38,67) waren nog sneller. Oranje, de regerend wereldkampioen (toen met Beau Snellink in plaats van Kramer op het ijs), rekende in een rechtstreeks duel wel af met Canada, dat op de WK ook werd verslagen. In de halve finales rijdt Nederland dinsdagochtend (07.30 uur) tegen de sterke Noren. Bekijk de rit van Nederland:

"Het was geen superslechte rit, ook geen grote fouten ofzo. Maar over het algemeen was het net elke ronde even te langzaam", oordeelde Kramer. "Dat zal beter moeten willen we nog kans maken op goud." "Ik denk wel dat het kan, ook al hebben we het onszelf niet makkelijk gemaakt door vierde te worden en tegen Noorwegen te moeten", aldus Kramer. Zijn ploeggenoot Roest werd ook niet blij toen hij naar het scorebord keek. "Ik schrik wel een beetje van het gat natuurlijk. Er zijn wel wat dingen die beter kunnen, maar het is wel een groot verschil. We hebben een korte tijd om daaraan te werken. Maar dat gaan we zeker doen." Bekijk het interview met het Nederlandse drietal:

Dinsdag gaat het in de halve finales en finale niet om de tijd, maar om de ritzege. Tussen de twee ritten zit bovendien maar anderhalf uur. Dat is in het voordeel van Nederland, denkt Kramer. "Andere landen hebben meer 1.500 meter-specialisten. Wij zijn meer allround." Wereldrecord Dit seizoen won Nederland tijdens de wereldbekerwedstrijden de eerste wedstrijd, maar daarna werd er niet meer serieus meegedaan op dit onderdeel. In Salt Lake City stond een gelegenheidstrio op de baan om plaatsing voor de Spelen veilig te stellen. Daar raakten de Nederlandse mannen ook hun wereldrecord kwijt, want de Amerikaanse schaatsers Joey Mantia, Emery Lehman en Casey Dawson reden voor eigen publiek naar 3.34,47. Record voor Kramer? Nederland won de afgelopen vier edities altijd een olympische medaille op de ploegenachtervolging. In 2014 was er goud, de andere edities moest Oranje genoegen nemen met brons. En altijd was Kramer van de partij. De 35-jarige Kramer kan in Peking als eerste Nederlandse sportman een gouden medaille winnen op vijf opeenvolgende Spelen én meer dan tien olympische medailles op zijn naam hebben staan. Eerder deze week was Ireen Wüst de eerste schaatsster die dat wist te presteren.