AZ-verdediger Beukema doet voormalig club Go Ahead pijn met twee goals

AZ houdt maar niet op met het boeken van overwinningen. De ploeg van trainer Pascal Jansen had tegen Go Ahead Eagles wel een wake-up call nodig voor de twaalf zege in de laatste dertien officiële duels: 1-4.

De amusante eerste helft stond bol van de fouten en dat leverde vier goals op. Luuk Brouwers zorgde na 25 minuten voor de verrassende 1-0 voor Go Ahead, dat deze week ten koste van NEC de halve finales van het bekertoernooi bereikte. Brouwers kreeg na een slechte voorzet van Cuco Martina gelukkig de bal.

De vreugde in De Adelaarshorst was echter van korte duur. Deventenaar Sam Beukema, die in de zomer overkwam van Go Ahead, kopte uit een corner van Jesper Karlsson de 1-1 binnen.

Vangelis Pavlidis strafte daarna fouten van Go Ahead genadeloos af, waardoor de AZ met een 3-1 voorsprong ging rusten.

Beukema maakte er in de futloze tweede helft vlak voor tijd zelfs nog 1-4 van voor AZ. dat ten koste van RKC Waalwijk ook de halve eindstrijd in de beker wist te halen.