Gouden kwartet denkt aan overleden Van Ruijven: 'Gevraagd of ze kracht wilde geven'

"Ik heb letterlijk de longen uit mijn lijf geschreeuwd", vertelde Schulting. "We hebben echt hard gereden, ik ben zo trots op de meiden en ook op het team. Het is gewoon onbeschrijfelijk dat we olympisch kampioen zijn."

"Dit was het ultieme doel", vertelde Van Kerkhof. "Ik besef het nog niet helemaal, maar dit is de mooiste titel die er is. Wij zijn olympisch kampioen en heel Nederland keek mee, dat maakt het nog leuker... Ik ben zo trots op ons allemaal dat we het hier gewoon doen."

Koppositie even kwijt

Alleen halverwege de finale was Nederland de koppositie even kwijt, maar dankzij fantastisch werk van Velzeboer lag Oranje binnen een rondje alweer op kop.

"Dat was wel cruciaal", blikte Velzeboer terug op dat moment. "Ik dacht wel: o nee, je gaat me niet inhalen. Daarna sloegen we een enorm gat. Het was een opluchting dat het lukte, want ik had wel even een momentje van stress. Dat we dan weer zo uitlopen, dat is heel knap. Op het juiste moment kwam het eruit. Geweldig."

