Truckers op parkeerterrein ADO Den Haag mogen niet met vrachtwagen naar binnenstad

De demonstranten mogen wel zonder hun voertuig naar het Malieveld, waar om 13.00 een coronaprotest van Nederland in Verzet begint. Ook staat het de betogers vrij om met hun vrachtwagen naar huis of ergens anders naartoe te rijden, zegt de woordvoerder.

Bij het ADO-stadion in Den Haag hebben een twintigtal truckers de nacht doorgebracht. Willen nu naar Malieveld om aan te sluiten bij demonstratie van Nederland in Verzet maar worden door politie binnen de hekken gehouden. pic.twitter.com/MltMJgupLU

Daarop vertrokken de demonstranten naar het parkeerterrein van het voetbalstadion, met het plan om dus vandaag aan te sluiten bij de demonstratie van Nederland in Verzet op het Malieveld. Maar er geldt voor de voertuigen een noodbevel in het centrum van Den Haag.

De truckers op het parkeerterrein spreken op het Telegram-kanaal van Convoy Nederland over een gijzeling. "We worden tegen onze wil ingesloten", zo staat in een bericht dat even voor 05.30 uur is gedeeld.

Maar volgens de politie is dat niet het geval en kunnen de truckers gewoon het terrein verlaten. De demonstranten roepen medestanders nu op om naar ADO Den Haag te komen.