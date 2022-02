Nederlandse shorttracksters maken favorietenrol waar en winnen goud op aflossing

Poutsma begon op kop en Nederland gaf die koppositie niet meer uit handen. Schulting, de kersverse olympisch kampioene op de 1.000 meter , reed in de laatste rondjes op overtuigende wijze weg bij de rest en kwam met een gigantische voorsprong op de rest over de finish. Het was bovendien een olympisch record.

De Nederlandse shorttracksters hebben in Peking geschiedenis geschreven door in hun eerste olympische finale goud te winnen op de aflossing. Met Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof op het ijs was de Nederlandse ploeg vanaf de start overtuigend de beste.

Alleen halverwege de finale was Nederland de koppositie even kwijt na een wissel, maar dankzij fantastisch werk van Velzeboer lag Oranje binnen een rondje alweer op kop. Achter de Nederlandse shorttracksters pakte Zuid-Korea zilver en de bronzen medaille ging naar Canada.

Canada won dertig jaar geleden de eerste olympische titel op dit nummer en daarna pakte Zuid-Korea zes van de zeven titels.

Vorig jaar bij de WK in Dordrecht stuntten de vrouwen van bondscoach Jeroen Otter al met de eerste wereldtitel in de geschiedenis voor Oranje op deze discipline. De ploeg die toen in Nederland op het ijs stond, stond in Peking ook weer op het ijs.

Tweede goud voor Schulting in Peking

Voor Schulting was het haar tweede olympische titel in Peking. De 24-jarige shorttrackster was woensdag al de beste op de 1.000 meter.