Aboutaleb wil controle alle containers met tropisch fruit uit Zuid- en Centraal-Amerika

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam wil alle containers met tropisch fruit die in de haven aankomen laten controleren op drugs. Dat staat in een brief aan de premiers Rutte en De Croo van België.

Aboutaleb schreef de brief samen met zijn ambtgenoot in Antwerpen, burgemeester De Wever, naar aanleiding van een werkbezoek aan Colombia, Panama en Costa Rica. Die landen gelden als bron- en doorgangslanden voor drugssmokkel. In de brief staan ook andere aanbevelingen om drugssmokkel in de havens van Rotterdam en Antwerpen te stoppen.

Een schaarse 1 procent

Van alle tropische fruitcontainers controleert de Rotterdamse haven nu "een schaarse 1 procent", zei Aboutaleb vanochtend op de Vlaamse televisiezender VRT, waar hij met De Wever te gast was. "Dat moet naar 100 procent controle."

Hoe dat moet gebeuren, is nog onduidelijk. De burgemeesters hebben geen formele bevoegdheid om drugssmokkel aan te pakken, erkennen ze. "Maar we voelen ons wel verantwoordelijk", zei De Wever. "We zien de gevolgen in onze steden. Niet alleen het geweld, maar vooral de criminele cash."

De burgemeesters noemen de gevolgen van drugscriminaliteit in hun steden "ronduit desastreus". Aboutaleb: "Als mensen op vrijdagavond een lijntje coke snuiven, dan zit daar niet alleen diesel in, maar ook bloed aan."

Lading bananen

Dat de burgemeesters juist de containers met tropisch fruit zoals mango's, ananassen en bananen willen laten controleren, heeft te maken met grote drugsvondsten van de laatste jaren. Eind 2021 werd er in de haven van Rotterdam bijna 4200 kilo cocaïne gevonden in een lading bananen, met een straatwaarde van zo'n 300 miljoen euro. Het was de grootste lading coke die vorig in beslag is genomen. De drugs waren bestemd voor de haven van Antwerpen.

Aboutaleb noemde bananen in het gesprek met de VRT dan ook "een goede plek om het spul te verbergen".