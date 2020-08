Badloe eerste Europese kampioen windfoiling, De Geus pakt brons

Kiran Badloe heeft de eerste Europese titel windfoiling veroverd. In het Zwitserse Sankt Moritz lag de wereldkampioen RS:X in de afsluitende en beslissende slalom lang op de derde plaats, maar hij slaagde er ondanks de weinige wind op het water in het laatste stuk in de leiding over te nemen en naar de zege te varen.

Bij de vrouwen haalde Lilian de Geus, net als Badloe 's werelds beste in de gangbare RS:X-klasse, eveneens de laatste vier, maar zij moest genoegen nemen met brons. Het goud kwam in handen van de Française Hélène Noesmoen, die na de moeizame start van het kwartet het beste op snelheid wist te komen.

Parijs 2024

Badloe en De Geus hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio, waar volgend jaar in de RS:X-klasse om de medailles zal worden gestreden. In 2024 in Parijs maakt het gewone windsurfen plaats voor het snellere en daardoor ook spectaculairdere windfoilen.