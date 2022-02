Menigte stenigt man in Pakistan om in brand steken Koran

In een afgelegen dorp het oosten van Pakistan heeft een boze menigte een man gestenigd, omdat hij gisteren een koran in brand zou hebben gestoken in een moskee. Een medewerker van de moskee heeft gezegd dat hij de man dit heeft zien doen.

Volgens een politiewoordvoerder vertelde de moskeemedewerker eerst aan anderen wat hij had gezien, voordat hij de politie informeerde. De politie zou snel ter plaatse zijn geweest, maar de man was toen al omsingeld door een boze menigte. Toen de agenten probeerden hem mee te nemen, begonnen mensen met stenen te gooien. Daarbij raakten ook een aantal agenten gewond.

De man zou in ieder geval één koran in brand hebben gestoken en er nog een aan hebben willen steken. Mensen kwamen ondertussen aan voor het avondgebed en zouden geroepen hebben dat hij moest stoppen.

Dagenlang vermist

Voordat er versterking bij de moskee aankwam, was de man al omgekomen en was zijn lichaam aan een boom gehangen. Volgens getuigen was de politie wel ter plaatste voordat het stenigen begon, maar wist de menigte de man uit handen van de agenten te krijgen. Die probeerden hem nog te redden, maar de agenten die dat deden werden geslagen.

Het slachtoffer kwam uit een dorp in de buurt. De lokale politiechef zegt tegen persbureau AP dat hij geestelijk niet in orde was. "Volgens zijn familie was hij vaak dagenlang vermist, bedelde hij en at hij alles dat hij kon vinden." Zijn lichaam is inmiddels overgedragen aan de familie.

De premier van Pakistan, Imran Khan, laat op Twitter weten dat er in zijn land 'zero tolerance' geldt voor mensen die "het recht in eigen handen nemen". Er wordt actie ondernomen tegen de daders van de lynchpartij.