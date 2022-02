Rapper Kodak Black neergeschoten bij vechtpartij na optreden Justin Bieber

Bij een schietpartij op een afterparty na een optreden van Justin Bieber in Los Angeles zijn vier mensen gewond geraakt. Onder hen was rapper Kodak Black, meldt NBC News. Kodak Black en een ander zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht, de twee anderen zijn ter plekke behandeld. De slachtoffers maken het naar omstandigheden goed.

Wat de aanleiding voor de vechtpartij was is niet duidelijk. Bieber had een besloten concert gegeven in het kader van de Super Bowl-week, het hoogtepunt van het Americanfootballseizoen met de finale die vannacht wordt gespeeld in Los Angeles.

Bij het optreden waren tal van bekendheden, zoals Amazon-oprichter Jeff Bezos en zijn vriendin, rapper Drake, Khloe Kardashian en Tobey Maguire. De afterparty werd gehouden in een Italiaans restaurant.

Rode Ferrari

Op een video op entertainmentsite TMZ is te zien dat Kodak Black met een aantal anderen poseert voor fans en fotografen. Even verderop breekt een gevecht uit onder een groep mannen die zich had verzameld rond een rode Ferrari. Plotseling weerklinken tien schoten, waarop mensen alle kanten op vluchten.

Kodak Black is in 2019 veroordeeld wegens illegaal wapenbezit, maar hij kreeg begin 2021 gratie van aftredend president Trump. Hij maakte tot nu toe drie albums, Painting Pictures, Dying to Live en Bill Israel, die allemaal hoge noteringen haalden in de Amerikaanse hitlijsten, maar hij komt ook regelmatig in het nieuws met controversiële uitspraken.