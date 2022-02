LeBron James is de nieuwe topscorer aller tijden in de NBA met 44.157 punten

LeBron James heeft in de NBA Kareem Abdul-Jabbar uit de boeken gegooid. De LA Lakers-ster was in het verloren duel met Golden State (115-117) goed voor 26 punten en is nu topscorer aller tijden (reguliere seizoen en play-offs samen). met 44.157 punten.

Abdul-Jabbar maakte tussen 1969 en 1989 in dienst van Milwaukee en de Lakers 44.149 punten. Hij is nog wel topscorer aller tijden van het reguliere seizoen met 38.387 punten. James (37) staat nog 1.861 punten achter op dat record.

James heeft nog talloze records achter zijn naam staan. Zo is hij de enige die kampioen is geworden met drie clubs (Cleveland, Miami en de Lakers).