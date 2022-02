Ondanks ontruiming nog altijd protesten bij grensovergang Canada-VS

Bij de brug en bij wegen ernaartoe zijn wegversperringen opgezet om te voorkomen dat voertuigen de plek opnieuw bezetten. Toch is nog altijd een groep van enkele honderden mensen aan het demonstreren in de buurt, waardoor het verkeer naar de brug gehinderd wordt. Ook voegen nieuwe betogers zich bij de groep.

Ondanks het bevel tot ontruiming wordt nog altijd geprotesteerd bij Ambassador Bridge, een belangrijke verkeersverbinding tussen Windsor in de Canadese provincie Ontario en Detroit in het noorden van de VS.

Gemiddeld zo'n 10.000 voertuigen maken op werkdagen gebruik van de brug. Ongeveer 25 procent van alle goederen die de grens over gaan wordt via deze brug vervoerd.

Ambassador Bridge is een van de drukste grensovergangen van Noord-Amerika. De brug verbindt Windsor met Detroit. Het is de grensovergang waarlangs de meeste goederen tussen Canada en de Verenigde Staten worden vervoerd.

In andere delen van Canada wordt ook nog altijd gedemonstreerd. Zo zijn er duizenden demonstranten in Ottawa, waar truckers zich sinds eind januari hebben verzameld voor het parlementsgebouw. Het stadsbestuur riep vorige week de noodtoestand uit en er werd meer politie naar de hoofdstad gestuurd.

De politie deelt boetes uit voor bijvoorbeeld het stoken van vuren in het openbaar, maar tot nu toe is nog niet ingegrepen. Ook in de provincie Alberta, in het westen van het land, wordt gedemonstreerd. Daar hebben truckers een grensovergang geblokkeerd richting de Amerikaanse staat Montana.

De actie in Canada was aanvankelijk gericht tegen de vaccinatieplicht voor truckers die met hun lading naar de VS rijden, maar is inmiddels uitgemond in een algemener protest tegen de regering van premier Trudeau en zijn aanpak van de coronacrisis.