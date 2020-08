Nizzolo sprint naar Europese titel, Van der Poel vierde

Giacomo Nizzolo is in het Franse Plouay Europees kampioen wielrennen op de weg geworden. De Italiaan bleef in de ruim 177 kilometer lange koers in Bretagne de Fransman Arnaud Démare en de Duitser Pascal Ackermann voor. Mathieu van der Poel eindigde als vierde.

De renners moesten dertien rondjes afleggen op een circuit van 13,7 kilometer in en rond Plouay. Op dezelfde wegen won Michael Matthews dinsdag de Bretagne Classic, al was die wedstrijd met 250 kilometer een stuk langer.

Op 50 kilometer van de finish deelde Mathieu van der Poel het eerste speldenprikje uit. Hij versnelde even om de krachten van zijn concurrenten te monsteren, maar tot een serieuze ontsnapping leidde het niet. De Belg Sep Vanmarcke plaatste even later ook een aanval, maar ook hij kwam niet weg uit de greep van het peloton.

Favorieten keken naar elkaar

Van der Poel trachtte in de laatste 20 kilometer meermaals om los te komen om daarmee een massasprint te voorkomen. Want met rappe mannen als Nizzolo (Italiaans kampioen), Démare (Frans kampioen) en Ackermann wilde de Nederlander liever niet naar de streep rijden.

Terwijl de favorieten naar elkaar keken, deed de Noor Markus Hoelgaard in de laatste ronde een ultieme poging om alles en iedereen te verrassen. Hij kreeg een seconde of tien voorsprong, maar het lukte hem niet om het jagende peloton voor te blijven.

In de massasprint was Van der Poel net niet bij machte om zichzelf naar het podium te rijden. "De Fransen en Italianen wilden een sprint. En dat is ze gelukt. En die sprint, ja dat is een loterij", zei Van der Poel.