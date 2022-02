Wekdienst 13/2: Betogers naar Den Haag • Super Bowl in Californië

Eerst het weer: de dag verloopt in het zuiden en oosten opnieuw vrij zonnig en daar kan het 10 graden worden. Elders wordt de bewolking langzaam dikker, maar tot de avond blijft het droog. Aan zee en in het noorden komen de maxima uit rond 7 graden. De zuidenwind neemt geleidelijk toe, en is aan zee later op de dag af en toe krachtig.

Goedemorgen! In Den Haag komen tegenstanders van de coronamaatregelen naar het Malieveld en de VS maakt zich op voor het jaarlijkse spektakel rond de Super Bowl.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanaf 13.00 uur demonstreert Nederland in Verzet op het Malieveld in Den Haag tegen de coronamaatregelen. De organisator verwacht minimaal 25.000 mensen.

Er zijn weer medaillekansen voor Nederland op de winterspelen in Peking. Onder meer bij het schaatsen: de 3000 meter achtervolging voor vrouwen, de 500 meter sprint en ook bij het shorttrack.

En in Inglewood, Californië vindt vannacht de climax van het American football-seizoen plaats: de Super Bowl. De Los Angeles Rams spelen tegen de Cincinnati Bengals. De kickoff is om 00.30 uur Nederlandse tijd.

Wat heb je gemist?

Onder de leus 'De nacht staat op' hebben nachtclubs geprotesteerd tegen de sluitingen in de afgelopen twee jaar. Nachtclubs zijn vrijwel de hele coronaperiode gedwongen dicht geweest. Vanwege dreigende dwangsommen deden niet alle nachtclubs mee. De nacht verliep zonder grote problemen voor de meeste clubs die wel meededen.

Voor zover bekend de eerste boete die werd uitgedeeld, ging naar het Tilburgse poppodium 013. Die club moet een dwangsom van 10.000 euro betalen omdat de deuren in strijd met de coronaregels na 22.00 uur open waren. Het feest is daarna wel doorgegaan. Bij de kassa stonden nog enige tijd veel mensen die een kaartje wilden kopen, maar de avond was al uitverkocht.

Ander nieuws uit de nacht:

Zes gewonden bij verkeersongeluk De Mortel, bestuurder aangehouden: Alle zes zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Op beelden is te zien dat het voertuig zwaar beschadigd is geraakt. De auto raakte rond 22.30 uur in een bocht van de weg en sloeg over de kop.

VN-medewerkers ontvoerd in Jemen, vermoedelijk door al-Qaida: Volgens de Jemenitische autoriteiten zijn ze meegenomen in de zuidelijke provincie Abyan en zijn ze nu ondergebracht op een onbekende locatie. De ontvoerders horen vermoedelijk bij terreurbeweging Al-Qaida.

Sleper zestiende na eerste twee olympische monobob-runs: met een tijd van 2.12.47 hield ze slechts vier deelneemsters achter zich. Het is de eerste keer dat monobobsleeën op het olympische programma staat. Alleen de vrouwen werken het nummer af, om gendergelijkheid op de Spelen te bevorderen. De mannen hebben bovendien al het onderdeel viermansbob.

En dan nog even dit:

Omdat het niet lukte betogers weg te jagen bij het parlement van Nieuw-Zeeland door ze nat te spuiten, wordt sinds enkele dagen muziek ingezet. Over luidsprekers is constant easylisteningmuziek van Barry Manilow (Mandy, Copacabana) te horen of wordt keer op keer de Macarena gedraaid.

Geïnspireerd door de protesten in Canada kamperen sinds dinsdag enkele honderden mensen op het gras voor het gebouw. Omdat arrestaties op grote schaal een grimmige sfeer veroorzaakten, probeerden de autoriteiten de menigte te verdrijven door de sprinklers aan te zetten. "Als we ze het ongemakkelijk maken, gaan ze misschien naar huis", was de redenering van de parlementsvoorzitter.

De betogers groeven echter greppels om het water af te voeren. Ook op de muziek hadden ze een antwoord: het nummer We're not gonna take it van Twisted Sister wordt afgespeeld richting het parlement.