Meiners wordt 18de en zet beste Nederlandse prestatie ooit neer op reuzenslalom

De weersomstandigheden in Peking hadden grote invloed op de reuzenslalom. Er viel veel sneeuw en dat zorgde voor weinig zicht. Maar liefst 33 deelnemers aan de eerste run bereikten daardoor de finish niet.

De Zwitser Marco Odermatt won het goud. Meiners eindigde over twee runs met een tijd van 2.15.48. De winnende tijd van Odermatt was 2.09.35.

Odermatt bleef in zijn tweede run foutloos en stelde zo het goud veilig.

Die tweede afdaling ging Meiners agressief in, maar al bovenin maakte hij een eerste foutje. Midden in de afdaling volgde een tweede misser.

Foutjes in tweede run

Odermatt was zo'n vier seconden sneller en stond op pole position voor goud. De tweede run werd door de hevige sneeuw een uur uitgesteld.

Meiners had tijdens zijn olympische debuut niet alleen te maken met de sneeuwval. Hij kampte deze week ook nog eens met fysiek ongemak.

"Drie dagen geleden ben ik door mijn rug gegaan". vertelde hij na de eerste run. "Ik kon daarna bijna niet lopen, dus ik ben al blij dat ik relatief gezond aan de start kon staan."

Na afloop was hij vooral heel trots op zijn deelname. "Het is geweldig om hier te staan. Ik zie dit als een tussenstap om echt deel uit te gaan maken van de mondiale topdertig.

Bijzondere deelname

Meiners is als Nederlandse skiër op de Spelen de opvolger van Peter en Dick Pappenheim. Die broers waren in 1952 de laatste Nederlandse skiërs op de Spelen: in Oslo werden ze 52ste en 70ste op de reuzenslalom.

In aanloop naar de reuzenslalom liet Meiners weten in te zetten op een plek in de topdertig. Dat doel heeft hij dus bereikt.