Knappe 22ste plaats Meiners in barre, historische eerste run reuzenslalom

Maarten Meiners is in een zware eerste olympische run op de reuzenslalom als 22ste beneden gekomen. De skiër trotseerde de flinke sneeuwval en nestelde zich met een tijd van 1.06,03 keurig in de topdertig.

De weersomstandigheden hadden grote invloed op de eerste heat. Er viel veel sneeuw en dat zorgde zeker later in de wedstrijd voor weinig zicht. Maar liefst 33 deelnemers bereikten daardoor de finish niet.

Meiners werkte een stabiele run af en finishte dus wel. De Zwitser Marco Odermatt was met 1.02,93 de snelste. De tweede en laatste run start om 06.45 uur.

Maarten Meiners vertelt in de onderstaande video over zijn run.