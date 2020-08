Gevluchte tbs'er Henk E. opgepakt op Texel

In Den Hoorn op Texel heeft een arrestatieteam de voortvluchtige tbs'er Henk E. (61) opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie. E. was met verlof toen hij op 4 juli werd betrapt bij een inbraak in een vakantiehuisje in het Zeeuwse Westkapelle. Hij wist toen te ontsnappen en werd op 27 juli nog op de Coolsingel in Rotterdam gezien.

De tbs'er werd in 1998 veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs voor meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in het resocialisatiehuis De Blink in Rotterdam.

E. is aangehouden na een tip van iemand die dacht hem gezien te hebben op de veerboot naar Texel. "Toen is de politie ingezet en konden ze tot zijn arrestatie overgaan. Dat is in alle rust gegaan", zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket.

Gisteren besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Dat leverde 27 tips op.