Leerdam wil 'als onafhankelijke vrouw' in Peking 'gewoon keihard rijden'

Nog nooit veroverde een Nederlandse vrouw de olympische titel op de 500 meter. In 2014 stond er voor het eerst en voor het laatst een Nederlandse sprintster op het podium: Margot Boer veroverde in Sotsji brons. Aan debutanten Jutta Leerdam, Femke Kok en Michelle de Jong de schone taak om daar zondagmiddag (14.45 uur) verandering in te brengen. Aan en uit Leerdam is al ruim twee weken in Peking, maar heeft zich ondanks de strenge coronaregels nog niet verveeld. "Trainen, beter worden, goed schaatsen, focussen op de trainingen en daaromheen een beetje lol maken", somt ze haar dagelijkse bezigheden in China op. "Die balans gewoon goed houden. Aan staan op het ijs en ook eventjes uit staan daarnaast."

Ontspanning vindt Leerdam in Peking ook in het maken van filmpjes op Instagram, waar ze 2,2 miljoen volgers heeft. Haar laatste video met beelden van een training op de ijsbaan werd maar liefst 8,8 miljoen keer bekeken. Onafhankelijke vrouw De 23-jarige Leerdam moet het in Peking wel stellen zonder haar vriend Koen Verweij, die als schaatser vier olympische medailles veroverde. De twee rijden in dezelfde ploeg en de ervaren Verweij helpt Leerdam normaal gesproken tijdens wedstrijden. "Ik vind het gek dat hij er nu niet is. Elke wedstrijd waar ik goed heb geschaatst, is hij er geweest", vertelt Leerdam, die zich daardoor niet van de wijs wil laten brengen. "Ik moet het zelf ook kunnen. Ik moet gewoon als onafhankelijke vrouw hard kunnen schaatsen, zonder een of andere trainer. Of mijn vriend, in dit geval."

Jutta Leerdam met haar gouden WK-medaille en vriend Koen Verweij - ANP

Op de 500 meter hoort Leerdam niet bij de grootste favorieten voor het podium. In tegenstelling tot de 1.000 meter, de afstand waarop ze in 2020 wereldkampioene werd. Toch denkt Leerdam dat een medaille op de 500 meter wel tot de mogelijkheden behoort. "Ik ben natuurlijk meer van de 1.000, maar ik denk dat ik in goeden doen ook gewoon een goede 500 meter kan rijden. Als het goed gaat, kan het ook nog wel leuk uitpakken, denk ik. En ik durf dat nooit hardop te zeggen, maar het gaat best wel goed." Keihard rijden De grootste Nederlandse kanshebber voor de medailles is Femke Kok. Leerdam zag haar concurrente de afgelopen dagen vaak in de rondte rijden. "We willen allebei gewoon keihard rijden hier, maar ik ben niet met haar bezig. Met niemand anders ook", zegt Leerdam over de strijd met haar landgenote. Kok zette in december het Nederlands record op haar naam en dook in Salt Lake City als eerste Nederlandse sprintster onder de 37 seconden (36,96). In januari veroverde ze de Europese titel, maar in de wereldbekers daarvoor kwam ze niet helemaal uit de verf. Bij de NK afstanden werd ze bovendien onttroond door Leerdam. "Ik hoop dat het allemaal samenvalt en dat ik op de Spelen mijn beste rit rijd", zei Kok in aanloop naar de Spelen.