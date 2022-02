Sleper zestiende na eerste olympische monobob-runs ooit

Karlien Sleper staat na de eerste twee olympische monobob-runs ooit op de zestiende plek. Met een tijd van 2.12,47 hield ze slechts vier deelneemsters achter zich. De Amerikaanse Kaillie Humphries is voorlopig de snelste 2.09,10.

Het is de eerste keer dat monobobsleeën op het olympische programma staat. Alleen de vrouwen werken het nummer af, om gendergelijkheid op de Spelen te bevorderen. De mannen hebben bovendien het onderdeel viermansbob al.

Veel deelnemers combineren de monobob met de tweemansbob, maar Sleper is specialist en doet alleen de monobob.

Moeite met de baan

In de trainingen in aanloop naar de race had Sleper moeite met de baan in Peking. Die kreeg ze maar niet onder controle. Ook tijdens haar eerste run, ze startte als vijftiende, wist ze de perfecte lijn niet te vinden. Sleper botste iets te vaak met de muur om een hoge klassering af te dwingen.

Hieronder de eerste run van Sleper. De tweede run staat bovenin dit artikel.