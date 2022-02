Zes gewonden bij verkeersongeluk De Mortel, bestuurder aangehouden

In de Brabantse plaats De Mortel zijn zes gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. Alle zes zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Op beelden is te zien dat het voertuig zwaar beschadigd is geraakt.

De auto raakte rond 22.30 uur in een bocht van de weg en sloeg over de kop. Rond die tijd zijn twee traumahelikopters opgeroepen. Ook zijn er meerdere ambulances en brandweerwagens ingezet.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of de auto van de weg raakte bij een inhaalmanoeuvre. De bestuurder van het voertuig, die ook gewond raakte, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.