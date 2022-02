Sjoerd den Hertog heeft beslag gelegd op de Marathon Cup. De marathonschaatser werd op het ijs van De Uithof in Den Haag vijfde in de laatste en dertiende wedstrijd van het seizoen. De zege ging naar Evert Hoolwerf.

Voor de 31-jarige Den Hertog is het de derde keer dat hij de cup wint. In zowel het seizoen 2017/18 als in 2018/19 ging hij aan de haal met de eindzege. Vorig seizoen won hij de massastart op het WK-kwalificatietoernooi in Heerenveen.

Van der Geest zwaait af met prijs

Bij de vrouwen ging de eindzege naar de afzwaaiende Lisa van der Geest. Bianca Bakker sloot het seizoen af met haar derde cup-zege.

In 2014/15 en 2016/17 werd de nu 28-jarige Van der Geest nog tweede bij de Marathon Cup. In 2018 won Van der Geest zilver op de NK marathon op kunstijs en goud bij het ONK op natuurijs op de Oostenrijkse Weissensee.