AZ-Ajax en Go Ahead-PSV in halve finales KNVB-beker

De loting voor de halve finales van de KNVB-beker heeft AZ gekoppeld aan Ajax en Go Ahead Eagles aan PSV. Dat AZ en Go Ahead een thuiswedstrijd spelen was voor de loting al bekend. Vorig jaar kwamen Ajax en AZ elkaar ook al tegen in de beker. In de achtste finales won Ajax met 1-0 in Alkmaar. Zakaria Labyad was de matchwinner.

Matchwinner Zakaria Labyad in het bekerduel AZ - Ajax in 2021 - Pro Shots

De wedstrijden worden gespeeld op 1, 2 of 3 maart. De exacte speeldagen worden zo snel mogelijk bekend. De finale staat gepland voor 17 april gespeeld in De Kuip in Rotterdam.

Loting KNVB-beker halve finales - NOS