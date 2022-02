Energiek PSV speelt met Vitesse, dat weer vijf doelpunten incasseert

PSV heeft in navolging van Ajax Vitesse naar de slachtbank geleid. Na de 5-0 zege van Ajax op Vitesse in de KNVB-beker denderde PSV met dezelfde cijfers over de Arnhemmers heen in de eredivisie: 0-5.

Noni Madueke, die tegen NAC Breda in de KNVB-beker (4-0) zijn rentree maakte, was in de eerste helft de grote uitblinker. Aan de 0-1 van Eran Zahavi (intikker) ging een prachtige solo van de Brit vooraf.

Virtuoze passeerbeweging

Na een virtuoze passeerbeweging gaf Madueke ook de assist bij de 0-3 van Cody Gakpo. Mauro Júnior had even eerder gescoord met een op het oog houdbaar schot, dat doelman Jeroen Houwen onder zich door liet glippen.