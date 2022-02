Nachtclubs zetten acties door, maar ook afvallers vanwege dreigende boetes

Onder de leus 'De nacht staat op' willen nachtclubs protesteren tegen de sluitingen in de afgelopen twee jaar. Nachtclubs zijn vrijwel de hele coronaperiode gedwongen dicht geweest. Vanwege dreigende dwangsommen doen niet alle nachtclubs mee.

De Amsterdamse zender AT5 zegt dat er rond het Leidseplein veel uitgaanspubliek op de been is. Van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) doen op één na alle clubs mee, zegt Pieter de Kroon van de Chicago Social Club. Slechts een club haakte af, vanwege een coronageval onder het personeel.

De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft Koninklijke Horeca Nederland laten weten dat overtreders een boete van 4500 euro krijgen en bij herhaling gesloten worden.

Ook andere gemeenten dreigen met boetes, dwangsommen en sluiting. Horeca-ondernemers in Groningen zijn afgehaakt, nadat de gemeente had aangekondigd dat ze dwangsommen tot 15.000 euro kunnen verwachten als ze na 22.00 uur toch open zijn.

In Haarlem is er nog maar een club die meedoet: Het Patronaat, al is het maar voor even. Directeur Beyer zei tegen NH Nieuws dat het feest na een eventuele waarschuwing van de handhaving alsnog wordt stilgelegd.