Nachtclubs zetten acties door, boete van 10.000 euro voor Tilburgs poppodium

Onder de leus 'De nacht staat op' willen nachtclubs protesteren tegen de sluitingen in de afgelopen twee jaar. Nachtclubs zijn vrijwel de hele coronaperiode gedwongen dicht geweest. Vanwege dreigende dwangsommen doen niet alle nachtclubs mee.

Voor zover bekend de eerste boete die werd uitgedeeld, ging naar het Tilburgse poppodium 013. De club moet een dwangsom van 10.000 euro betalen omdat de 013 in strijd met de coronaregels na 22.00 uur open was. Het feest gaat wel door, met ongeveer 1000 mensen. Bij de kassa staan veel mensen die nog een kaartje willen kopen, maar de avond is uitverkocht.

In Haarlem deed alleen Het Patronaat mee aan 'De nacht staat op', al was het maar voor even. Directeur Beyer zei vooraf al tegen NH Nieuws dat het feest na een eventuele waarschuwing van de handhaving alsnog zou worden stilgelegd. Dat gebeurde rond 22.45 uur. Het Patronaat hing een boete van 50.000 euro boven het hoofd als de club geen gehoor zou geven aan het bevel van de boa's.

Amsterdamse tram omgeleid wegens drukte

Verder is er in Amsterdam rond het Leidseplein veel uitgaanspubliek op de been. Van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) doen op één na alle clubs mee, zegt Pieter de Kroon van de Chicago Social Club. Slechts een club haakte af, vanwege een coronageval onder het personeel. Vervoerder GVB meldt dat een deel van het tramverkeer is omgeleid vanwege de drukte in de Leidsestraat.