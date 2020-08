Nepbom-legger bij Joods restaurant Amsterdam moet acht maanden zitten

De man die in januari een verdacht pakket neerlegde bij een Joods restaurant in Amsterdam is veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Dat is net zoveel als was geëist. De man moet ook 3000 euro schadevergoeding betalen aan de eigenaren van het restaurant, voor immateriële schade.

Het pakket leidde destijds tot veel consternatie. Het was een doos die met tape was dichtgeplakt en er staken elektriciteitsdraden uit. Die bleken verbonden met een knoopcelbatterij, een printplaatje en een schakelaar. De Explosieven Opruimingsdienst moest eraan te pas komen, maar uiteindelijk bleek het te gaan om een nepbom.

De veroordeelde is een man van 46, Hassan N., die een jaar eerder onder meer een dreigbrief met antisemitische teksten stuurde aan een buurvrouw. Hij was in 2014 al eens veroordeeld voor antisemitische uitlatingen.

Dna-match

De man heeft zelf steeds volgehouden dat hij nu onschuldig is, maar de politie kwam hem op het spoor door dna-onderzoek. Dna-materiaal op de nepbom bij het Amsterdamse restaurant Hacarmel kwam overeen met dna dat werd gevonden op de vouwranden van de dreigbrief aan de buurvrouw, zegt justitie.

Ook was hij rond het moment dat de nepbom werd geplaatst in de buurt van het restaurant en lijkt hij erg op degene die de bom neerlegde. Zijn gezicht, postuur en schoenen lijken sprekend op die van de dader.

Het Joodse restaurant was al vaker doelwit van bedreiging, vernieling en andere misdrijven. N. wist dat. Volgens de rechter koos hij het restaurant daarom met opzet als doelwit en veroorzaakte hij met zijn nepbom grote schrik bij de restauranteigenaren, omwonenden en de Joodse gemeenschap. De rechtbank vindt dat onaanvaardbaar en daarom moet de man per saldo acht maanden de cel in.