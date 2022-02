Vannacht en morgen in Peking: sprintgeweld afsluiting lange Oranje-dag

Na die 5.000 meter was Kramer hard voor zichzelf, maar keek hij ook al vooruit. "Dit was een slechte rit. Zo wil ik niet over de baan gaan. Ik schaam me een beetje. Maar ik hoop nog op een mooie ploegenachtervolging."

Als Nederland de kwartfinale overleeft, kan er komende dinsdag voor goud worden geschaatst.

Kan Kok verrassen?

Michelle de Jong, Femke Kok en Jutta Leerdam rijden vanaf 14.56 uur de 500 meter, een afstand waarop Nederland het traditioneel moeilijk heeft.

Kok - die op het OKT goed voor de dag kwam - heeft flinke concurrentie uit Japan, Amerika en Rusland. Om kans te maken op een medaille moet ze dus boven zichzelf uitstijgen.