Poetin en Biden bellen over Oekraïne, doorbraak blijft uit

Volgens een bron bij het Witte Huis resulteerde het gesprek "niet in een fundamentele verandering in de dynamiek" tussen de partijen, zegt een verslaggever van de Financial Times. "Maar het diplomatieke pad blijft open en er staat te veel op het spel om Poetin niet iedere kans te geven om acties te vermijden die catastrofaal kunnen zijn."

Het Witte Huis meldde dat het gesprek was bedoeld om Poetin duidelijk te maken dat een invasie van Oekraïne "resoluut" beantwoord zal worden met "snelle en zware" maatregelen. Biden waarschuwde Poetin dat een inval wijdverbreid menselijk lijden zal veroorzaken en dat het Westen vasthoudt aan diplomatie, maar "tegelijk voorbereid is op andere scenario's".

Te midden van de hoog opgelopen spanningen rond Oekraïne hebben de Amerikaanse president Biden en zijn Russische ambtgenoot Poetin iets meer dan een uur met elkaar gebeld. Veel landen hebben hun burgers opgeroepen Oekraïne te verlaten nadat de VS had gewaarschuwd dat Russische troepen klaarstaan om het land binnen te vallen.

Het gesprek tussen de twee leiders was geïnitieerd door Washington en volgens een woordvoerder van het Kremlin ging er een geschreven boodschap van Amerikaanse zijde aan vooraf.

'Geen aanwijzingen voor offensief'

Voorafgaand aan het onderhoud met Biden, belde Poetin met de Franse president Macron. Poetin zei in dat gesprek niets wat op een aanstaande inval in Oekraïne zou kunnen wijzen, liet een woordvoerder van Macron weten. "We zien in wat president Poetin zegt geen aanwijzingen dat hij in het offensief zal gaan", aldus de woordvoerder.

Volgens het Kremlin zei Poetin in het gesprek met Macron onder meer dat westerse mogendheden druk moeten uitoefenen op Kiev om zich aan de Minsk-akkoorden te houden. In die akkoorden werd in 2015 een bestand geregeld tussen de Oekraïense regering in Kiev en de pro-Russische separatisten in het oosten van het land. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar ervan zich niet aan de afspraken in dat akkoord te houden.

Poetin bekritiseerde verder de westerse wapenleveranties aan Oekraïne, die volgens hem kunnen leiden tot "mogelijke agressieve acties" door het Oekraïense leger in het oosten van het land.

Macron en Poetin spraken bijna anderhalf uur met elkaar. Macron waarschuwde de Russische leider dat "een open dialoog" onverenigbaar is met een verdere escalatie van de situatie.

Ook op ministerieel niveau was er vandaag veel diplomatiek overleg. Kort voor het beraad tussen Biden en Poetin spraken de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov met elkaar. Ook de ministers van Defensie van beide landen spraken met elkaar.