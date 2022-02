Fortuna Sittard sluipt met drie punten weg uit Groningen

Groningen had in de gezapige eerste helft het meeste balbezit en zorgde ook voor de meeste dreiging, maar doelman Yanick van Osch redde bekwaam bij de enkele kansjes die de thuisploeg kreeg.

Fortuna Sittard heeft in de strijd tegen degradatie opnieuw drie punten gepakt. Na de thuiszege op sc Heerenveen van vorige week wonnen de Limburgers voor het eerst sinds 1987 weer eens bij FC Groningen: 0-1. tegen de veldverhouding in, maar daar maalde geen Fortunees om, uiteraard.

Ook de tweede helft leverde bar weinig vertier op. Jörgen Strand Larsen zorgde voor Groningen een paar keer voor gevaar, maar kwam niet tot scoren.

Fortuna leek tevreden met een punt, maar het werden er zelfs drie toen tien minuten voor tijd aanwinst Dimitros Siovas, de Griekse centrumverdediger die zijn tweede wedstrijd voor de de zuiderlingen afwerkte, uit het niets scoorde na geklungel in de Groninger defensie van Cyril Ngonge.

In de extra tijd kreeg Ngonge nog de kans om zijn fout enigszins weg te poetsen, maar Van Osch stond dat in de weg. En dus stapte Fortuna met een paar 'gestolen' punten in de bus voor de lange thuisreis.