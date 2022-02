PEC ook te sterk voor Cambuur en is na half jaar van laatste plaats af

Het was nog hartje zomer toen PEC Zwolle naar de achttiende en laatste plaats zakte in de eredivisie. En daar verbleef de ploeg bijna een half jaar. Tot de zege bij Cambuur (3-4) zaterdag. De derde zege voor PEC in de laatste vier duels. Het was 28 augustus 2021 toen PEC na de derde nederlaag op rij onderaan kwam te staan. Uitgerekend Cambuur deed de laatste plaats over aan de ploeg van toenmalig coach Art Langeler. Tot aan de winterstop was de vrije val van PEC niet te stoppen. Een zege en drie remises, verder kwam de ploeg niet in de eerste seizoenshelft. Langeler stapte op na de thuisnederlaag tegen (wederom) Cambuur begin november, Dick Schreuder nam het roer over.

Oussama Darfalou viert de 0-1 voor PEC Zwolle - Pro Shots

Ook hij had het moeilijk, maar sinds de hervatting van de competitie begin januari is de gang naar boven ingezet. In 2022 werd er al gewonnen van Willem II (thuis), Heerenveen (uit) en werd er tegen NEC gelijkgespeeld. Alleen Ajax en Twente deden het met drie zeges in 2022 vooralsnog beter. En zaterdag tegen Cambuur was de start voortvarend; al in de derde minuut was het raak. Daishawn Redan kreeg op de linkerflank alle ruimte om de bal voor te geven op Oussama Darfalou, die oog in oog met keeper Sonny Stevens koelbloedig bleek: 0-1. Het was de eerste treffer van de Algerijnse spits in het shirt van PEC.

Issa Kallon na de 2-2, een blunder van PEC-doelman Kostas Lamprou - ANP

Redan was ook de aangever bij de tweede goal, nog geen drie minuten later. Mees de Wit kapte zijn tegenstander rustig uit en schoot in de verre hoek: 0-2. Nog voordat trainer Dick Schreuder plannen kon gaan smeden om het duel op slot te gooien, ging verdediger Maikel van der Werff in de fout; hij maaide Cambuur-aanvaller Issa Kallon neer. Arbiter Oostrom kon niet anders dan naar de stip te wijzen en Robin Maulun benutte het buitenkansje (1-2). Blunder Lamprou PEC had voor rust de voorsprong weer kunnen vergroten naar twee, ware het niet dat Darfalou tot twee keer toe in de handen van Stevens kopte. Aan de andere kant was Kostas Lamprou minder balvast; op slag van rust liet hij een harde voorzet van Kallon door zijn handen glippen en zo stond het na 45 minuten weer gelijk: 2-2.

Redan viert zijn goal met Saymak en Darfalou - NOS