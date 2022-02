Chelsea na verlenging naar eerste wereldtitel, Abramovitsj heeft alle prijzen binnen

Chelsea heeft door een strafschop van Kai Haverts ver in de verlenging voor het eerst de wereldtitel voor clubs gepakt. De Londenaren wonnen de finale tegen het Braziliaanse Palmeiras in Abu Dhabi met 2-1.

Met Hakim Ziyech op de bank begon de Champions League-winnaar aan z'n tweede WK-finale. In 2012 was Corinthians te sterk en dat was meteen ook de laatste keer dat de CL-winnaar het WK voor clubs niet won.

Lukaku kopt Chelsea op voorsprong

Het was een gelijkwaardige eerste helft, al hadden de Engelsen veruit het meeste balbezit, 69 om 31 procent. Ondanks de aanmoedigingen van talloze Braziliaanse fans hield Palmeiras, dat in 2021 vierde op het WK werd en de Copa Libertadores in november voor de tweede keer op rij won, zich gedeisd.