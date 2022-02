City stopt opleving Norwich, weer geen treffer Ronaldo bij remise United

Halverwege de eerste helft redde doelman Angus Gunn nog knap op een schot van Raheem Sterling, maar op diens gekrulde inzet een paar minuten later na een missertje van Norwich-verdediger Max Aarons moest hij toch het antwoord schuldig blijven. Nog voor rust hield hij Bernardo Silva van de 0-2 af, maar kort na de hervatting verdubbelde Phil Foden in twee instanties alsnog de marge.

Norwich, nog altijd zonder de aan zijn schouder geblesseerde doelman Tim Krul, was na twee zeges en een gelijkspel in de competitie en bekerwinst op Wolverhampton al een paar weken ongeslagen. Tegen de kracht van Manchester City kon het toch niet op, al duurde het wel even voordat de gasten de ban konden breken.

Manchester City heeft, niet geheel verrassend, een eind gemaakt aan de sterke periode waarin degradatiekandidaat Norwich City zich bevond. De koploper in de Premier League was met 4-0 te sterk in het uitduel.

Daarmee was het nog niet over met de dadendrang van de landskampioen, die dinsdag in de achtste finales van de Champions League op bezoek gaat bij Sporting Portugal. Sterling werkte een door Rúben Dias teruggekopte bal met het hoofd in het doel en scoorde vlak voor tijd nog in de rebound nadat Gunn zijn strafschop had gekeerd.

Door de zege vergrootte City de voorsprong op achtervolger Liverpool tot twaalf punten. Virgil van Dijk en de zijnen hebben nog wel twee wedstrijden tegoed, waaronder die van zondag bij Burnley, de nieuwe club van Wout Weghorst.

Ronaldo scoort weer niet voor United

City's stadgenoot Manchester United was eerder op de dag tegen duur puntverlies aangelopen in de strijd om Champions League-tickets. In een gelijk opgaande wedstrijd bleef het op Old Trafford 1-1 tegen Southampton.

Bij United stond de vorige week 37 jaar geworden Cristiano Ronaldo de hele wedstrijd in de spits. De Portugese superster lukte het voor de zesde wedstrijd op rij niet om te scoren voor zijn club.