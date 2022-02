China drukt kritiek de kop in met gedwongen tv-bekentenissen: 'Narratief controleren'

"We probeerden de vraag te beantwoorden die iedereen stelde: 'Waar is Peng Shuai'?", zei Bach afgelopen woensdag tegen journalisten. "Daarom hebben we haar uitgenodigd voor een ontmoeting hier, om te laten zien dat het niet iets eenmaligs is. We blijven in contact. We hebben de vraag 'waar is Peng Shuai?' beantwoord. En we blijven dat doen nu we haar hebben uitgenodigd naar Lausanne te komen", aldus Bach, refererend aan de stad waar het hoofdkwartier van het IOC is gevestigd.

Toptennisster Peng Shuai was afgelopen week een opmerkelijke toeschouwer op de tribunes bij het freestyle skiën. Samen met IOC-baas Thomas Bach was ze getuige van de gouden medaille van landgenoot Eileen Gu. Afgelopen november beschuldigde Peng op sociale media voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Een post die binnen een half uur van het Chinese internet verdween. In een interview met het Franse L'Equipe stelt ze nu nooit iemand te hebben beschuldigd.

Een optreden dat de beleidsmakers in Peking zullen waarderen, maar mensenrechtenorganisaties zijn allesbehalve gerustgesteld door dit laatste optreden van Peng, van wie Chinese staatsmedia eerder al foto's en filmpjes verspreidden op Twitter. "De rol die het IOC speelt is verachtelijk", stelt directeur Peter Dahlin van mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders. Het belangrijkste doel van de Chinese autoriteiten is om elk gesprek over de verdwijning, en de beschuldigingen van seksueel misbruik een halt toe te roepen, meent hij. "Het IOC heeft op dat vlak meer effectieve PR geleverd dan welk ander PR-bureau in de wereld ooit had kunnen doen. Men knapt het vuile werk op voor de Communistische Partij, en dat voor een organisatie die claimt politiek neutraal te zijn."

Volgens Dahlin is het "vrij duidelijk" dat dit optreden door de staat is geregisseerd, vooral omdat de meeste video's en filmpjes tot nu toe via staatskanalen naar buiten zijn gebracht. "Verklaringen en vooraf opgeschreven schuldbekentenissen, zelfkritieken: verschijningen als die van Peng Shuai dienen eenzelfde doel: het narratief controleren", stelt Dahlin.

De Zweed weet waar hij over praat. Tot enkele jaren geleden ondersteunde hij in China mensenrechtenadvocaten, waarvoor hij zelf begin 2016 werd opgepakt door de veiligheidsdiensten. Hij zat 23 dagen vast, maar kwam vrij en mocht het land verlaten na een gedwongen schuldbekentenis die werd uitgezonden op de staatstelevisie.

Die ervaring gaf hem een uniek kijkje onder de motorkap van het Chinese propaganda-apparaat. "De vragen en antwoorden stonden op een stukje papier dat zowel de interviewer als ik in mijn handen gedrukt kreeg en dat we uit ons hoofd moesten leren. Ik was omringd door een dozijn veiligheidsagenten die het regisseerden", vertelt Dahlin via Signal. "Ergens was het heel humoristisch omdat het zo extreem was. Sommige dingen moesten opnieuw: spreek langzamer, verander je antwoorden hier of daar", gaat hij verder. Dahlin zette zijn mensenrechtenwerk na zijn uitzetting voort in Zuid-Europa.